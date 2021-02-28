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Футбол в России

Гендиректор "Ахмата" считает, что "Динамо" забило оба гола, использовав полумоменты

Грозненский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Динамо" забили два мяча в ворота "Ахмата" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), использовав полумоменты. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

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"Ахмат" в воскресенье дома проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В составе гостей голами отметились полузащитники Даниил Фомин (7-я минута) и 17-летний Арсен Захарян (37), для которого эта игра была первой в основном составе бело-голубых. Помимо гола он заработал пенальти, с которого был забит первый мяч. У грозненцев единственный мяч на счету полузащитника Антона Швеца, команда доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Артема Тимофеева на 77-й минуте.

"Игру сложно оценивать - второй тайм понравился, первый - нет, - сказал Айдамиров. - Результатом, естественно, недовольны, так же, как и игрой в первом тайме. Почему оба гола "Динамо" создал 17-летний игрок, с которым не смог справиться "Ахмат"? Причем здесь возраст, он профессиональный футболист".

"Что не получилось, будет оценивать тренер, - продолжил гендиректор "Ахмата". - Голы не вытекали из ситуации - ни один, ни второй. Их даже моментами сложно назвать, это были полумоменты. Так что какая разница, 17 лет Захаряну, 18 или 25 - он футболист, который вышел на поле".

На вопрос о том, считает ли Айдамиров поражение незаслуженным, он ответил: "Можно говорить все, что угодно, но мы проиграли, и это факт. А логика не всегда и не во всем присутствует", - добавил собеседник агентства.

Серия без побед "Ахмата" в РПЛ насчитывает шесть матчей (3 поражения, 3 ничьи), команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. "Динамо" набрало 33 очка и поднялось на шестое место. В 21-м туре бело-голубые 7 марта примут "Тамбов", грозненцы днем ранее на выезде встретятся со столичным ЦСКА.

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