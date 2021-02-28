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Футбол в России

Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог "Динамо" обыграть "Ахмат" в матче РПЛ

Московский клуб победил в гостях со счетом 2:1
Бернард Бериша ("Ахмат") и Арсен Захарян ("Динамо") Елена Афонина/ТАСС
Описание
Бернард Бериша ("Ахмат") и Арсен Захарян ("Динамо")
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Московское "Динамо" в гостевом матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:1.

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В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У "Ахмата" мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.

Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав бело-голубых. Ранее он дважды выходил на замену - в матче 13-го тура против "Тамбова" (2:1) и в игре 16-го тура с "Ростовом" (1:4). В матче против "Ахмата" полузащитник заработал пенальти и забил свой первый гол в РПЛ.

"Ахмат" не может обыграть "Динамо" в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).

"Динамо" набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре московский клуб 7 марта примет "Тамбов", "Ахмат" днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА20114535-1937
3Сочи20106432-2236
4Спартак20105533-2335
5Ростов20103726-2233
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Рубин2094726-2531
9Краснодар1993735-1930
10Химки2084826-3128
11Ахмат2075820-2326
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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