Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог "Динамо" обыграть "Ахмат" в матче РПЛ

В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У "Ахмата" мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.

Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав бело-голубых. Ранее он дважды выходил на замену - в матче 13-го тура против "Тамбова" (2:1) и в игре 16-го тура с "Ростовом" (1:4). В матче против "Ахмата" полузащитник заработал пенальти и забил свой первый гол в РПЛ.

"Ахмат" не может обыграть "Динамо" в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).

"Динамо" набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре московский клуб 7 марта примет "Тамбов", "Ахмат" днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.