Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог "Динамо" обыграть "Ахмат" в матче РПЛ

ТАСС, 28 февраля. Московское "Динамо" в гостевом матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:1.
В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У "Ахмата" мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.
Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав бело-голубых. Ранее он дважды выходил на замену - в матче 13-го тура против "Тамбова" (2:1) и в игре 16-го тура с "Ростовом" (1:4). В матче против "Ахмата" полузащитник заработал пенальти и забил свой первый гол в РПЛ.
"Ахмат" не может обыграть "Динамо" в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).
"Динамо" набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.
В следующем туре московский клуб 7 марта примет "Тамбов", "Ахмат" днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|20
|11
|4
|5
|35-19
|37
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Динамо
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|9
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|10
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|11
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|20-23
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13