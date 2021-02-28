"Бостон" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

В составе победителей голами отметились Чарли Койл (7-я и 59-я минуты), Трент Фредерик (19), Чарли Макэвой (31). У "Рейнджерс" шайбу забросил Колин Блэквелл (51).

В стартовом составе команды из Нью-Йорка вышел российский голкипер Александр Георгиев. На седьмой минуте первого периода он получил повреждение, и его сменил соотечественник Игорь Шестеркин, однако в начале второго периода на льду снова появился Георгиев. Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич результативными действиями не отметился, всего на счету россиянина 13 очков (5 голов + 8 передач) в 18 матчах. Артемий Панарин пропустил очередную игру в связи с вынужденным отпуском из-за обвинений бывшего главного тренера подмосковного "Витязя" Андрея Назарова в избиении 18-летней гражданки Латвии десятилетней давности.

"Рейнджерс" идут на шестом месте в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков в 19 матчах. "Бостон" занимает первую строчку с 26 очками в 19 играх. В следующем матче команда из Нью-Йорка 3 марта примет "Баффало", "Бостон" 4 марта дома сыграет против "Вашингтона".