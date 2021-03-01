Смагин: шахматный турнир Moscow Open стал стартом российского сезона

В турнире примяли участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Армении, Молдавии, Непала. Первый тур турниров А и В состоялся 20 февраля, последний (девятый) - 28 февраля.

"Очень важно вернуть нормальную жизнь в целом и в шахматах в частности. В Москве были довольно жесткие и справедливые карантинные меры, люди заждались возможности заняться любимым делом. И даже несмотря на то, что еще не все ограничения сняты, проведение такого старта, как Moscow Open, очень важно. Дальше старты пойдут по нарастающей, подключатся другие регионы, все почувствовали, что шахматная жизнь возвращается", - отметил Смагин.

"Этот турнир показывает, что в шахматах все в порядке. Этот турнир показывает, что у людей появилась возможность играть в живые шахматы. Турнир получился довольно симпатичным, особенно у женщин, играло много известных спортсменок. Фактически это старт шахматного сезона в стране", - заключил собеседник ТАСС.

Кубок состоял из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляли из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. Общий гарантированный призовой фонд турнира Moscow Open составил 1,8 млн рублей. Турнир А выиграл россиянин Иван Розум, турнир B - его соотечественница Марина Гусева.