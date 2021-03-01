"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и прервал серию из четырех поражений в чемпионате

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Ливерпуль" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе "Ливерпуля" забитым мячом отметился Кёртис Джонс (48-я минута), еще один мяч защитник "Шеффилд Юнайтед" Кин Брайан отправил в собственные ворота.

"Ливерпуль" прервал свою серию из поражений в играх Английской премьер-лиги, которая составляла четыре матча. В предыдущий раз "Ливерпуль" не проиграл в чемпионате 31 января, тогда команда в гостях обыграла "Вест Хэм" (3:1).

Второй гол "Ливерпуля" в матче стал для клуба 7000-м в высшем дивизионе чемпионата Англии. "Ливерпуль" стал второй командой, которая сумела достичь этой отметки, после "Эвертона" (7108).

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает шестое место, набрав 43 очка, "Шеффилд Юнайтед" с 11 очками расположился на последней, 20-й строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" 4 марта примет "Челси", "Шеффилд Юнайтед" 3 марта на своем поле встретится с "Астон Виллой".