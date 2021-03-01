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НХЛ

"Айлендерс" победили "Питтсбург" в матче НХЛ. Сорокин провел вторую "сухую" игру подряд

Российский вратарь отразил 20 бросков
Илья Сорокин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Илья Сорокин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 1 марта. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 на своей площадке обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы забросили Оливер Уальстрём (20-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (35). Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 20 бросков. Он провел пятый матч в НХЛ, в прошлый раз голкипер вышел на площадку 17 февраля в игре против "Баффало" (3:0) и также не пропустил ни одной шайбы. Российский нападающий гостей Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Сорокин стал восьмым вратарем в истории лиги, не пропустившим ни одной шайбы в двух первых победных матчах в регулярном чемпионате. Он второй голкипер, отыгравший "на ноль" две встречи подряд в дебютном сезоне. Первым в 1975 году стал канадец Чико Реш.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Айлендерс" поднялись на третье место, набрав 26 очков в 21 матче. "Питтсбург" идет пятым с 23 очками в 20 встречах. В следующем матче клуб из Нью-Йорка в ночь на среду в гостях сыграет с "Нью-Джерси", а "Питтсбург" тогда же примет "Филадельфию".

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