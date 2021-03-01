"Айлендерс" победили "Питтсбург" в матче НХЛ. Сорокин провел вторую "сухую" игру подряд

Шайбы забросили Оливер Уальстрём (20-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (35). Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 20 бросков. Он провел пятый матч в НХЛ, в прошлый раз голкипер вышел на площадку 17 февраля в игре против "Баффало" (3:0) и также не пропустил ни одной шайбы. Российский нападающий гостей Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Сорокин стал восьмым вратарем в истории лиги, не пропустившим ни одной шайбы в двух первых победных матчах в регулярном чемпионате. Он второй голкипер, отыгравший "на ноль" две встречи подряд в дебютном сезоне. Первым в 1975 году стал канадец Чико Реш.