Российские хоккеисты выступят на чемпионате мира под флагом национальной федерации или ОКР

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россияне примут участие в чемпионате мира 2021 года под флагом Федерации хоккея России (ФХР) или Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам рассказал исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

"Что касается чемпионата мира, все будет хорошо - заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие, - сказал Курбатов. - Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе ОКР изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет".

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Игры турнира состоятся в Риге на "Арене-Рига" и в Олимпийском спортивном центре. Россияне выступят в группе А. В первой встрече россияне сыграют с чехами 21 мая. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании, 24 мая - со сборной Словакии, 26 мая - со сборной Дании, 29 мая - с командой Швейцарии, 31 мая - со сборной Швеции, завершат групповой этап россияне матчем с белорусами 1 июня.