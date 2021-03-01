Футболист Роман Еременко пока не планирует продолжать карьеру в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Покинувший в феврале футбольный клуб "Ростов" Роман Еременко не намерен в ближайшее время играть за российский клуб. Об этом заявил его агент Марко Трабукки, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

23 февраля "Ростов" объявил о разрыве соглашения с 33-летним полузащитником по обоюдному согласию. Свой уход финн объяснил семейными обстоятельствами.

"Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету", - заявил Трабукки.

Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года, за это время он провел в клубе 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач. Также Еременко играл за российские ЦСКА, "Спартак" и "Рубин", итальянские "Удинезе" и "Сиену", украинское "Динамо" (Киев). Осенью 2016 года футболист на два года был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на кокаин.