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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Российский лыжник Спицов сломал руку на тренировке на чемпионате мира

Спортсмен отправится в Россию для прохождения лечения
Денис Спицов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Российский лыжник Денис Спицов во время тренировки упал на трассе, на которой проходят гонки чемпионата мира в Германии, и получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

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Отмечается, что 24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время он вернется в Россию для прохождения лечения. Срок восстановления составит около шести недель.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира, который проходит в германском Оберстдорфе, он не принял участия ни в одной гонке.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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