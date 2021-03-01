Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) и пожелал спортсмену здоровья и новых успехов. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране. Желаю вам здоровья, благополучия, новых успехов", - отметил президент в поздравлении.

В субботу Большунов завоевал золото в скиатлоне и принес первую медаль российской команде на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. 24-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом мира, на предыдущем мировом первенстве он завоевал четыре серебряные награды. Днем позже он занял третье место в командном спринте в паре с Глебом Ретивых. В активе спортсмена также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, он дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и в многодневной гонке "Тур де Ски".