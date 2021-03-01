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НХЛ

Голкипер "Тампы" Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Российский вратарь одержал три победы в трех матчах, в двух встречах сыграв "на ноль"
Андрей Василевский AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 1 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Василевский за прошедшую неделю провел три матча, во всех из которых его команда одержала победу, и отразил 79 из 81 броска, в двух встречах оставив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин помог своему клубу подняться на первое место Центрального дивизиона. Всего на счету 26-летнего голкипера 16 матчей в нынешнем сезоне, в 12 из которых его команда победила.

Первой звездой недели также признана сотрудница больницы в Тампе Гленда Райт, которая помогала работникам хоккейного клуба по медицинским вопросам на фоне пандемии коронавируса.

Второй звездой недели признан форвард "Чикаго" Патрик Кейн, третьей - нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло.

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