Мазепин надеется, что изменит отношение фанатов к себе выступлениями в "Формуле-1"

ТАСС, 1 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин выразил надежду, что выступлениями в следующем сезоне пересмотрит отношение болельщиков к себе. Об этом он заявил в интервью телеканалу ESPN .

Мазепин заявил, что привык к оценке своих действий в гонках по поступкам вне трассы

9 декабря прошлого года в Instagram Мазепина появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, находящейся на заднем. Позднее видео было удалено. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а руководство "Хаас" и "Формулы-1" осудили действия гонщика. Впоследствии Мазепин принес извинения.

Мазепин признался, что извлек уроки из критики болельщиков. "Очень важно отметить, что мое поведение в декабре в той ситуации было неверным, - сказал спортсмен. - Беру всю ответственность на себя, это был большой урок, та ситуация дала мне больше понимания, как вести себя в подобных случаях, так что положительный момент во всем этом присутствует. Понимаю, что болельщики были правы в своей критике, я этим не горжусь".

Гонщик заявил, что намерен исправляться на трассе. "Думаю, что гонки должны сами за себя говорить. Уверен, что я хороший гонщик, быстрый. Жду возможности показать людям, которые могут меня не любить, на что я способен на трассе, и надеюсь, это изменит их отношение ко мне", - сказал он.

Мазепину 21 год, он станет четвертым российским пилотом в истории "Формулы-1". До него в "королевских гонках" выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят. В 2020 году Мазепин выступал в "Формуле-2", заняв пятое место по итогам чемпионата.

Первый этап "Формулы-1" сезона-2021 пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.