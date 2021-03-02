Президент UFC Уайт верит, что Хамзат Чимаев продолжит спортивную карьеру

ТАСС, 2 марта. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев был слишком эмоциональным, когда заявил о завершении спортивной карьеры, он может вернуться к боям в июне. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал MMA Junkie .

2 февраля Чимаев на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры. 13 марта он должен был драться с британцем Леоном Эдвардсом, однако поединок перенесли, так как Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.

"Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему преднизон, который является мерзким стероидом, - сказал Уайт. - Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это".

"Этот парень дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил [о завершении карьеры], но он не уходит", - отметил глава UFC. Уайт также добавил, что разговаривал с Чимаевым и верит, что боец проведет следующий поединок в июне.

Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде.