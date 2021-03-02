Кадыров уверен, что Чимаев продолжит карьеру и завоюет пояс UFC

2 февраля Чимаев на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры. 13 марта он должен был драться с британцем Леоном Эдвардсом, однако поединок перенесли, так как Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, который представляет Швецию, продолжит карьеру и выиграет пояс организации. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте" после разговора со спортсменом.

"Сердце и тело прошептало "все", - именно так написал в Instagram Хамзат. Но чеченский дух и воля к победе кричат ему "вперед", - написал Кадыров. - Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберет пояс UFC и докажет, что он лучший из лучших".

По его словам, спортсмен в ближайшее время прилетит в Чечню, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки.

"Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить - миллионы болельщиков в России и мере. И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон", - рассказал глава Чечни.

Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде.