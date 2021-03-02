Крюков отметил проблемы с готовностью лыж российских биатлонистов на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков обратил внимание на проблемы с подготовкой лыж российских биатлонистов к гонкам чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом он рассказал ТАСС.

"В Китае чемпионат не показывали, но в интернете мне удалось посмотреть несколько гонок, - сказал Крюков. - Заметил, что качество смазки лыж на этом чемпионате было не лучшим. Было видно, что в подъем наши едут со всеми, а на спусковых участках получают по две-три секунды, фактически на ровном месте. Если такое происходит на каждом спуске, то нужно быть Александром Большуновым, чтобы это все проглатывать и не замечать. А если ты одного уровня с соперниками или чуть слабее, то просто не вывезешь".

"Медаль ребят в эстафете - это, конечно, не героизм, но это очень здорово", - отметил он.

Крюков является воспитанником тренера Юрия Каминского, который с нынешнего сезона возглавляет мужскую сборную России по биатлону.

Крюков является единственным в истории российских мужских лыжных гонок трехкратным чемпионом мира, карьеру он завершил в апреле 2019 года. Сейчас он работает тренером китайской сборной по лыжным гонкам, он готовит ее к домашней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине в 2022 году.