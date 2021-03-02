Вяльбе: российские лыжницы не готовы на 100% к чемпионату мира

ТАСС, 2 марта. Российские лыжницы оказались не готовы на 100% к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который проходит в германском Оберстдорфе. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявила президент Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

Во вторник в гонке с раздельным стартом лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место. Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, второй результат у шведки Фриды Карлссон, третий - у ее соотечественницы Эббы Андерссон.

"Безусловно, самое обидное - четвертое-пятое место, особенно когда такой маленький разрыв, - сказала Вяльбе. - Татьяна выполнила полностью свою программу, понятно, что она еще бежит эстафету, но сегодня у нее было лучшее состояние, Юлия [Ступак] вчера себя хорошо чувствовала, сегодня говорит - совсем не могу. Понятно, что они полностью не готовы к текущему чемпионату, нет у нас пока девчонок, боеспособных на 100%. Наталья [Непряева] лучшая, прибавляла в конце, но эта травма была слишком серьезной".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.