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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Во вторник норвежка выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом
Тереза Йохауг EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Тереза Йохауг
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, третье - ее соотечественница Эбба Андерссон.

Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше Йохауг золотых наград на мировых первенствах завоевали ее соотечественница Марит Бьёрген (18) и советская и российская лыжница, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России, Елена Вяльбе (14).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия76518
Швеция2226
Германия1203
Словения1135
Австрия1023
Россия1012
Польша1001
Финляндия0202
Швейцария0101
Япония0011
Теги
НорвегияЛазутина, Лариса ЕвгеньевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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