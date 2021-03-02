Лыжница Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.
Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, третье - ее соотечественница Эбба Андерссон.
Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше Йохауг золотых наград на мировых первенствах завоевали ее соотечественница Марит Бьёрген (18) и советская и российская лыжница, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России, Елена Вяльбе (14).
Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|7
|6
|5
|18
|Швеция
|2
|2
|2
|6
|Германия
|1
|2
|0
|3
|Словения
|1
|1
|3
|5
|Австрия
|1
|0
|2
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Польша
|1
|0
|0
|1
|Финляндия
|0
|2
|0
|2
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|Япония
|0
|0
|1
|1