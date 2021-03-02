Лыжница Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, третье - ее соотечественница Эбба Андерссон.

Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше Йохауг золотых наград на мировых первенствах завоевали ее соотечественница Марит Бьёрген (18) и советская и российская лыжница, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России, Елена Вяльбе (14).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.