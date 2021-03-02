Вяльбе считает, что травма помешала Спицову завоевать медаль чемпионата мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Травма руки помешала Денису Спицову побороться за медаль в раздельной гонке на 15 км свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спицов травмировал руку в результате падения на тренировке, у него был диагностирован перелом одной из костей. Медали в "разделке" будут разыграны в среду.

"Эта трасса на сто процентов была для Дениса, я очень надеялась, что он займет призовое место, - сказала Вяльбе. - Он прям "звенел".

Чемпионат мира продлится до 7 марта.