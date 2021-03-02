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НХЛ

Клуб НХЛ "Эдмонтон" попросил власти допустить зрителей на трибуны

Руководство считает, что клуб в состоянии обеспечить безопасность зрителей

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" подала заявку в Минздрав канадской провинции Альберта с просьбой разрешить допуск болельщиков на трибуны домашней арены клуба Rogers Place. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

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Как заявил телеканалу старший вице-президент клуба Тим Шиптон, "Эдмонтон" в состоянии обеспечить безопасность зрителей на трибунах. Речь идет о допуске не менее 9 тыс. зрителей на арену, вмещающую 18 тыс. человек. До окончания регулярного сезона в мае этот клуб из Альберты должен провести еще 15 домашних игр.

Власти Альберты в понедельник объявили об очередном ослаблении введенных из-за пандемии рестрикций, но согласно их планам проведение соревнований в помещениях начнется не ранее чем через шесть недель. Ранее для клубов НХЛ в Канаде было сделано исключение, позволяющее им проводить игры на закрытых площадках.

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