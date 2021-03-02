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Зимние олимпийские виды спорта

Максим Буров выступит в акробатике на чемпионате мира по фристайлу

Федерация объявила состав на соревнования

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион мира Максим Буров вошел в состав сборной России по фристайлу на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фристайла России.

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Соревнования по лыжной акробатике в рамках чемпионата мира пройдут 10-11 марта в Казахстане.

"В состав сборной России на чемпионат мира по лыжной акробатике вошли Павел Кротов, Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова", - сообщили в Федерации фристайла России.

Максим Буров является действующим чемпионом мира и победителем Универсиады 2019 года в лыжной акробатике.

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