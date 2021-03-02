"Металлург" обыграл "Барыс" со счетом 7:4 в первом матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Барысом" из Нур-Султана в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в Магнитогорске завершился со счетом 7:4.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (1-я минута), Егор Яковлев (22, 53), Сергей Мозякин (27), Николай Голдобин (29, 34) и Николай Прохоркин (54). У "Барыса" отличились Кирилл Панюков (6), Роман Старченко (14), Даррен Диц (16) и Филип Вароне (37). После гола Дица "Металлург" сменил вратаря, вместо Василия Кошечкина на лед вышел Юхо Олкинуора. "Барыс" также сменил голкипера по ходу встречи: после второй шайбы Яковлева на льду вместо Хенрика Карлссона появился Йони Ортио.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч пройдет также в Магнитогорске 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).