Этап Кубка мира в Ташкенте может стать для Авериных первым зарубежным стартом в сезоне

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Этап Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 18 апреля в Ташкенте, может стать для лидеров сборной России Арины и Дины Авериных первым зарубежным стартом в олимпийском сезоне. Об этом сообщила журналистам главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Ближайший турнир у нас в Болгарии, Кубок мира (в Софии с 26 по 28 марта - прим. ТАСС). На него сборная команда в групповых упражнениях не поедет, потому что я очень боюсь коронавируса, да и поработать нужно еще. А вот в Ташкент в апреле мы собираемся. Думаю, сестры Аверины тоже поедут в Ташкент", - заметила Винер-Усманова.

Члены сборной России по художественной гимнастике с начала года выступали только на турнирах, которые проходили в Москве.

Винер-Усманова также заметила, что планирует провести онлайн-турнир.