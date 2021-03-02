Хоккеист "Питтсбурга" Кросби внесен в ковид-протокол и пропустит матч с "Филадельфией"

ТАСС, 2 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби попал в медицинский протокол по коронавирусу и пропустит ближайший матч против "Филадельфии". Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Сидни не примет участия в сегодняшней игре. Он будет внесен НХЛ в протокол COVID-19. Сегодня у нас не было утренней раскатки из-за протокола лиги по коронавирусу", - сказал Салливан.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста. Всего в настоящее время в списке отстраненных находится восемь игроков.

21 февраля 33-летний Кросби провел свой тысячный матч в составе команды в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал первым игроком в истории "Питтсбурга", сыгравшим за команду 1000 матчей. "Питтсбург" выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 281 очко (469 шайб + 812 результативных передач) в НХЛ. Кросби - трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.

В ночь на среду "Питтсбург" проведет домашний матч против "Филадельфии" (начало - 03:00 мск). Команда Кросби набрала 23 очка в 20 матчах и занимает пятую строчку в Восточном дивизионе. В "Питтсбурге" также играет российский нападающий Евгений Малкин.