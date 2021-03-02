Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов вернулся к ледовым тренировкам с командой после травмы

ТАСС, 2 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов вернулся к тренировкам на льду с командой перед матчем против "Бостона". Об этом в Twitter написала журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл.

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов не сыграет в матче против "Нью-Джерси" из-за травмы

27 февраля стало известно, что Кузнецов получил травму верхней части тела. В результате этого он пропустил два матча против "Нью-Джерси" (5:2, 3:2).

Кузнецову 28 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2010 году в первом раунде под общим 26-м номером. Играет за американский клуб с 2014 года. В составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Матч против "Бостона" пройдет 4 марта (начало - 03:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона "Вашингтон" занимает первое место, набрав 28 очка в 21 матче, "Бостон" идет вторым с 26 очками в 19 встречах.

За "Вашингтон" также выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форвард Александр Овечкин.