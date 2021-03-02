СКА обыграл минское "Динамо" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Петербургский СКА одержал победу над минским "Динамо" со счетом 4:2 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в присутствии 8 799 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (27-я и 28-я минута), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59). У гостей отличились Павел Варфоломеев (5) и Кирилл Воронин (51).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом - минское "Динамо" (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.