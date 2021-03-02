"Авангард" с сухим счетом обыграл "Автомобилист" в матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Омский "Авангард" на своей площадке одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:0 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в подмосковной Балашихе прошел в присутствии 1 891 зрителя.

Шайбы забросили Сергей Толчинский (7-я минута), Оливер Каски (41) и Кирилл Семенов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Балашихе 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержал "Авангард" (6:3, 3:1) и в двух - "Автомобилист" (4:3 ОТ, 4:1). В плей-офф команды встретились в первый раз.

"Авангард" выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Автомобилист" играет в КХЛ с сезона-2009/10 и четыре раза по итогам регулярного чемпионата оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17), высшим достижением екатеринбургской команды является выход во второй раунд (2018/19).