Исполнительный директор команды "Формулы-1" "Альпин" назвал сильные стороны Квята

О том, что Квят станет резервным пилотом "Альпин" (прежнее название - "Рено"), стало известно во вторник. "На протяжении своей карьеры Даниил сформировал репутацию очень быстрого пилота, но вместе с тем он показывал стойкость. Мы рады, что в момент, когда мы начинаем первую кампанию в "Формуле-1" под названием "Альпин", с нами еще один целеустремленный и талантливый гонщик", - сказал Росси.

Основными пилотами "Альпин" будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. В прошлом сезоне Квят выступал за "Альфа Таури". По окончании сезона руководство коллектива не стало продлевать контракт с российским гонщиком, его место займет японец Юки Цунода.

Квяту 26 лет, он дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду "Ред Булл", после чего был отправлен обратно в "Торо Россо", откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство "Ред Булл" вернуло Квята в "Торо Россо". Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1" и три подиума.