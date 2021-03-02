Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" "Альпин"

ТАСС, 2 марта. Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Основными пилотами "Альпин" (прежнее название - "Рено") являются двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

В прошлом сезоне Квят выступал за дочернюю команду "Ред Булл" - "Альфа Таури". По окончании сезона руководство коллектива не стало продлевать контракт с российским гонщиком, его место займет японец Юки Цунода.

Квяту 26 лет, он дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду "Ред Булл", после чего был отправлен обратно в "Торо Россо", откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство "Ред Булл" вернуло Квята в "Торо Россо".

Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1" и три подиума.