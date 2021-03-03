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Федерация бокса России поставила задачу завоевать максимальное число путевок на Олимпиаду

Европейская квалификаций пройдет в Париже в июне

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России должна завоевать максимальное количество путевок на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во вторник стало известно, что европейский квалификационный турнир на Олимпиаду пройдет в Париже. Соревнования пройдут с 4 по 8 июня.

"У нас есть вся информация для формирования полноценной подготовки для отбора на Олимпийские игры. Перед нами стоит задача завоевать максимальное количество олимпийских путевок", - сказал Щекутьев.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.

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