Федерация бокса России поставила задачу завоевать максимальное число путевок на Олимпиаду

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России должна завоевать максимальное количество путевок на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во вторник стало известно, что европейский квалификационный турнир на Олимпиаду пройдет в Париже. Соревнования пройдут с 4 по 8 июня.

"У нас есть вся информация для формирования полноценной подготовки для отбора на Олимпийские игры. Перед нами стоит задача завоевать максимальное количество олимпийских путевок", - сказал Щекутьев.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.