Источник: фигуристка Сотскова получила дисквалификацию за ряд антидопинговых нарушений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фигуристку Марию Сотскову, завершившую карьеру, дисквалифицировали на десять лет не за одно антидопинговое нарушение. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В среду стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России дисквалифицировал Сотскову на десять лет на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Информация о том, что у нее будет десятилетняя дисквалификация, была известна давно. Исполком был давно, полгода назад. Она нарушила несколько правил", - сказал собеседник агентства.

В сентябре ТАСС сообщил, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Также, согласно информации источника ТАСС, в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сотскова - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле она объявила о завершении карьеры.