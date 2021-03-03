Бородавко: решение организаторов не солить трассу сказалось на результате Большунова

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение организаторов чемпионата мира по лыжным видам спорта не посолить трассу в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира сказалось на результате российского лыжника Александра Большунова. Об этом заявил ТАСС тренер россиянина Юрий Бородавко.

В среду Большунов занял четвертое место в гонке с раздельным стартом на 15 км, уступив трем норвежцам. За два километра до финиша Большунов потерял на подъеме много времени и не сумел занять призовое место.

"Мне сейчас трудно сказать, почему во второй половине Саша сдал. Непонятно, по какой причине сегодня не солили трассу, из-за этого трасса поплыла и была очень мягкой. И поэтому Саше очень тяжело было на подъемах с его весом и мощными бросками что-то исполнить, - сказал Бородавко. - Все было на усмотрение жюри, а его члены приняли именно такое решение - не солить, и трасса поплыла".

Перед турниром Большунов перенес простуду.

"Что касается того, могла ли перенесенная перед чемпионатом мира простуда отразиться на сегодняшнем результате Большунова, то сейчас можно только гадать. Но по гонке было видно, повторюсь, что Саше пришлось тяжело. Функционально не было той легкости, которая была на скиатлоне", - заключил тренер.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.