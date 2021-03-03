Бородавко назвал ошибочным решение не дать Спицову пробежать скиатлон на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ, 3 марта. /ТАСС/. Решение лишить российского лыжника Дениса Спицова права выступить в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе можно признать ошибочным. Такое мнение журналистам высказал его тренер Юрий Бородавко.

Место олимпийского призера Спицова в скиатлоне было отдано Евгению Белову, который представляет другую тренировочную группу сборной во главе с Маркусом Крамером. Спицов продолжил подготовку к индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км, но пропустил ее, поскольку во время тренировки повредил руку.

"Я настаивал на участии Спицова [в скиатлоне], но были выставлены очень жесткие условия - он должен был попасть в топ-6, чтобы стартовать в следующей гонке, - рассказал Бородавко. - Если бы в скиатлоне он не попал в топ-6, то чемпионат мира для него был бы закончен. Мы знаем уровень спортсменов, которые бегут скиатлон: у него могло получиться, а могло и нет. Поэтому решили сконцентрироваться на профильной дистанции, но в итоге Спицов и вовсе не пробежал, а Белов провалился".

"Жизнь показала, что это решение было ошибочным. Считаю, в будущем стартовать должны спортсмены, которые завоевали это право, а не те, кому дают возможность показать себя", - добавил он.

В "разделке" лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвертое место.