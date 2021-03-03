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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Бородавко назвал ошибочным решение не дать Спицову пробежать скиатлон на чемпионате мира

Место олимпийского призера было отдано Евгению Белову, который представляет другую тренировочную группу сборной во главе с Маркусом Крамером

ОБЕРСТДОРФ, 3 марта. /ТАСС/. Решение лишить российского лыжника Дениса Спицова права выступить в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе можно признать ошибочным. Такое мнение журналистам высказал его тренер Юрий Бородавко.

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Место олимпийского призера Спицова в скиатлоне было отдано Евгению Белову, который представляет другую тренировочную группу сборной во главе с Маркусом Крамером. Спицов продолжил подготовку к индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км, но пропустил ее, поскольку во время тренировки повредил руку.

"Я настаивал на участии Спицова [в скиатлоне], но были выставлены очень жесткие условия - он должен был попасть в топ-6, чтобы стартовать в следующей гонке, - рассказал Бородавко. - Если бы в скиатлоне он не попал в топ-6, то чемпионат мира для него был бы закончен. Мы знаем уровень спортсменов, которые бегут скиатлон: у него могло получиться, а могло и нет. Поэтому решили сконцентрироваться на профильной дистанции, но в итоге Спицов и вовсе не пробежал, а Белов провалился".

"Жизнь показала, что это решение было ошибочным. Считаю, в будущем стартовать должны спортсмены, которые завоевали это право, а не те, кому дают возможность показать себя", - добавил он.

В "разделке" лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвертое место.

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