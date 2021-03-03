ЦСКА предложил Онопко должность в новом проекте по подготовке молодых футболистов

В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Он работал в клубе с 2009 года.

"Когда я находился в Испании, мне позвонил в Овьедо генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, - сказал Онопко. - У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия, но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении".

В ответ на вопрос о том, какова его роль в проекте, Онопко рассказал, что в его обязанности входит подбор квалифицированных специалистов по работе с молодыми игроками. "Курировать его [проект], подбирать квалифицированных специалистов по работе с ребятами, следить за совершенствованием учебно-тренировочного процесса. Основная часть их [переговоров] позади. Осталось обсудить какие-то детали и получить добро кураторов проекта", - добавил специалист.

Онопко 51 год, в качестве игрока он трижды стал чемпионом России (в составе московского "Спартака"), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив семь голов. После завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА.