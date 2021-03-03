Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира WTA в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 30-летней Квитовой, посеянной на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале она сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Павлюченковой 29 лет, она располагается на 41-й строчке мирового рейтинга. На ее счету 12 титулов турниров WTA. На каждом из четырех турниров серии Большого шлема она доходила до четвертьфинала, что является для нее высшим достижением.

Квитова занимает 10-е место рейтинга WTA и является победительницей 27 турниров под эгидой организации. В 2011 и 2014 годах спортсменка выигрывала Уимблдон.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.