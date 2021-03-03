Лыжник Мальцев готов выступить в эстафете на чемпионате мира, даже если его разбудят ночью

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Артем Мальцев настроен выступить в эстафете на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом он заявил ТАСС после окончания гонки на 15 км свободным стилем с раздельным стартом, в которой занял пятое место.

Мальцев показал второй результат в российской команде, уступив одну строчку Александру Большунову. Мужская эстафета пройдет в пятницу, 5 марта.

"Тренерам виднее, но если меня поставят в эстафету, то я всегда готов бороться. Даже если меня разбудят ночью, то я надену комбинезон и буду готов стартовать. Я готовился к этому чемпионату мира и заряжен на хороший результат", - сказал Мальцев.

"С каждым кругом трасса становилась все мягче, но все равно это не самый худший вариант. Для такой теплой погоды организаторы сделали все возможное, чтобы сохранить трассу. Своим выступлением в целом доволен", - прокомментировал спортсмен свое выступление в "разделке".

Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится до 7 марта.