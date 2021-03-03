"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Челябинский "Трактор" в гостях одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:1 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Уфа-Арене" в присутствии 6318 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (5-я минута) и Вячеслав Основин (30, 44). У "Салавата Юлаева" отличился Владислав Картаев (6).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет в Уфе 5 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 "Трактор" во втором раунде выиграл серию со счетом 4-3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Салават Юлаев" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. "Трактор" четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).