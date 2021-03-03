{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Яременко: выход в финал чемпионата мира - задача-минимум для российских волейболистов

Турнир должен пройти в России в 2022 году

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Выход в финал чемпионата мира 2022 года является минимальной задачей для сборной России по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

На эту тему
В Российской федерации волейбола считают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны

"Я вижу, что российский волейбол не отстает, - это точно, спортсмены у нас есть. Как на любом соревновании, выигрывает тот, кто сильнее здесь и сейчас, нет такого системного превосходства сейчас ни у одной страны, и, наверное, создать его невозможно. Будем надеяться, что родные стены нам помогут. Я считаю задачей-минимум на домашнем чемпионате участие в финале, а как финал сложится - увидим", - отметил Яременко.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ММА
Менеджер: чемпион UFC Ян может достигнуть популярности уровня Хабиба Нурмагомедова
В ночь на воскресенье Ян проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджемейна Стерлинга
Читать полностью