Яременко: выход в финал чемпионата мира - задача-минимум для российских волейболистов

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Выход в финал чемпионата мира 2022 года является минимальной задачей для сборной России по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
"Я вижу, что российский волейбол не отстает, - это точно, спортсмены у нас есть. Как на любом соревновании, выигрывает тот, кто сильнее здесь и сейчас, нет такого системного превосходства сейчас ни у одной страны, и, наверное, создать его невозможно. Будем надеяться, что родные стены нам помогут. Я считаю задачей-минимум на домашнем чемпионате участие в финале, а как финал сложится - увидим", - отметил Яременко.
Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".