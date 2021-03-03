В Российской федерации волейбола считают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко считает, что чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из России. Такое мнение он высказал ТАСС.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.
"Если вы имеете в виду, не отменится ли чемпионат мира в России, то я думаю, такое невозможно. Как раз решение CAS предполагает [проведение запланированного мероприятия], если невозможно отменить чемпионат, если есть форс-мажор, по которому все документы подписаны и средства вложены, и провести его в другом месте не представляется возможным. Чемпионат мира - это серьезное событие, его нельзя так перебрасывать из страны в страну, это 24 команды, 10 городов, формат телевизионных матчей, обязательства перед спонсорами. Поэтому чемпионат мира будет проведен в России", - уточнил собеседник агентства.
По словам Яременко, Россия находится в высокой степени готовности к проведению турнира. "В принципе, у нас высокая готовность к проведению соревнований любого уровня по волейболу, потому что мы не впервые проводим различные турниры. Каждый год наша сборная принимает и этапы Лиги наций, и как раз города выбраны волейбольные, в которых существуют волейбольные клубы, структуры, которые знают, как организовывать матчи и турниры", - сказал он.
Яременко отметил, что практически все города оснащены необходимой для проведения матчей инфраструктурой, не хватает лишь спортивного сооружения в Кемерове, но оно будет построено. "Доработки по линии безопасности, инфраструктурным вопросам - на все это время и средства есть. Поэтому чемпионат мира, я думаю, состоится и будет проведен на высоком уровне", - добавил он.
Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".