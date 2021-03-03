ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Спартака"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома победил московский "Спартак" со счетом 1:0 в овертайме в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 598 зрителей, площадка является домашней для обоих клубов.

Гол забил Максим Шалунов на 69-й минуте. На пятой секунде второго периода нападающий красно-белых Лукаш Радил получил дисциплинарный штраф до конца игры, нарушив правила против Никиты Сошникова. Форвард армейцев после столкновения не сумел продолжить игру.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого на 60-м году жизни стало известно в среду. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4-0.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0 и примет команду Олега Знарка во втором матче серии 5 марта.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.