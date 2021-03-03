"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Йокерит" в матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Ярославский "Локомотив" на домашней площадке одержал победу над хельсинским "Йокеритом" со счетом 1:0 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 823 зрителей.

Шайбу на 46-й минуте забросил Максим Осипов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет в Ярославле 5 марта.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрие Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Йокерит" в первом раунде плей-офф обыграл "Локомотив" со счетом 4-2 в серии.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, высшим достижением команды является выход во второй раунд (2014/15, 2017/18). "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб также ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.