Бюджет "Сибири" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги сохранится на прежнем уровне

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бюджет новосибирской "Сибири" в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен остаться на том же уровне. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

В сезоне-2020/21 зарплатный бюджет клуба составлял порядка 600 млн рублей, потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

"Думаю, бюджет останется тем же", - сказал Фастовский.

По словам гендиректора, все три учредителя клуба (правительство области, АО "Сибирский антрацит" и компания СГК - прим. ТАСС) подтвердили свои обязательства на будущий сезон. "Мы работаем в этих реалиях, "Антрацит" выполняет свои обязательства в большей мере и в отношениях с ним у нас ничего не изменилось", - отметил он.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.