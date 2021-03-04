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КХЛ

Бюджет "Сибири" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги сохранится на прежнем уровне

В сезоне-2020/21 зарплатный бюджет клуба составлял порядка 600 млн рублей
Игроки "Сибири" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Сибири"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бюджет новосибирской "Сибири" в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен остаться на том же уровне. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

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В сезоне-2020/21 зарплатный бюджет клуба составлял порядка 600 млн рублей, потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

"Думаю, бюджет останется тем же", - сказал Фастовский.

По словам гендиректора, все три учредителя клуба (правительство области, АО "Сибирский антрацит" и компания СГК - прим. ТАСС) подтвердили свои обязательства на будущий сезон. "Мы работаем в этих реалиях, "Антрацит" выполняет свои обязательства в большей мере и в отношениях с ним у нас ничего не изменилось", - отметил он.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

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