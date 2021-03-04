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ММА

Махачев заявил, что победа над Макгрегором отправит его в "космос"

Российский боец считает, что их поединок возможен

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев считает, что победа над ирландцем Конором Макгрегором отправит его в "космос". Об этом он рассказал ТАСС.

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"Возможен ли наш бой? Почему бы и нет, - сказал Махачев. - Если буду выигрывать, то да. Но, думаю, мне его не дадут на данном этапе моей карьеры. Но если он мне проиграет, то вылетит за топ-10".

"Да, зато я буду в "космосе". Но пока и так нормально живем, и так все есть", - добавил собеседник агентства.

Махачев является членом команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ближайший бой он проведет в ночь на 7 марта на турнире UFC 259 против американца Дрю Добера.

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