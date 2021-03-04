Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Отечественные лыжницы дебютировали в эстафетных гонках на чемпионатах мира в 1954 году в шведском Фалуне, когда впервые на мировых первенствах было разрешено выступать женщинам, в эстафете 3х5 км победу одержали Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Всего на 26 проходивших с 1954 года чемпионатах мира лыжная сборная СССР (России) побеждала в эстафетах 14 раз, норвежки - шесть, представительницы Финляндии - четыре, Швеции и Германии - по разу. На предыдущем мировом первенстве 2019 года в австрийском Зефельде россиянки стали третьими (Ступак, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Непряева), победу тогда праздновали шведки. Женская команда России последний раз побеждала в эстафете на ЧМ в 2001 году в финском Лахти (Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова и Нина Гаврылюк).

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне поднялись на пятое место (1-1-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.