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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Победительницами гонки стали норвежки
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Яна Кирпиченко и Татьяна Сорина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Яна Кирпиченко и Татьяна Сорина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС,4 марта. Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.

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Отечественные лыжницы дебютировали в эстафетных гонках на чемпионатах мира в 1954 году в шведском Фалуне, когда впервые на мировых первенствах было разрешено выступать женщинам, в эстафете 3х5 км победу одержали Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Всего на 26 проходивших с 1954 года чемпионатах мира лыжная сборная СССР (России) побеждала в эстафетах 14 раз, норвежки - шесть, представительницы Финляндии - четыре, Швеции и Германии - по разу. На предыдущем мировом первенстве 2019 года в австрийском Зефельде россиянки стали третьими (Ступак, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Непряева), победу тогда праздновали шведки. Женская команда России последний раз побеждала в эстафете на ЧМ в 2001 году в финском Лахти (Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова и Нина Гаврылюк).

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне поднялись на пятое место (1-1-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия107623
Швеция2226
Германия1203
Словения1146
Россия1113
Австрия1023
Польша1001
Финляндия0213
Япония0112
Швейцария0101
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