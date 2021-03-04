Цвета российского флага были выбраны для болида "Хаас" до санкций WADA

ТАСС, 4 марта. Команда чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Хаас" выбрала цвета российского флага в оформлении болида на предстоящий сезон до санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил руководитель "Хаас" Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит портал Race Fans.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Мы придумали эту ливрею еще в прошлом году до санкций WADA о российском флаге. Очевидно, что мы не можем использовать сам флаг, но можно использовать его цвета на машине. В конце концов, не команда, а спортсмен не может демонстрировать флаг", - заявил представитель американской команды.

Ранее журналист "Формулы-1" Уилл Бакстон сообщил, что Международная автомобильная федерация одобрила расцветку болида "Хаас".

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий", владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Партнером Мазепина по "Хаасу" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.