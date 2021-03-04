СМИ: Глазго и Дублин рискуют лишиться игр Евро-2020 из-за отсутствия гарантий

За менее чем 100 дней до проведения европейского первенства власти Шотландии и правительство Ирландии до сих пор не смогли, по ее данным, предоставить гарантии Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно присутствия болельщиков на шотландском стадионе "Хэмпден-парк" и дублинской арене "Авива".

ТАСС, 4 марта. Шотландский Глазго и столица Ирландии Дублин рискуют быть исключенными из списка городов, которые примут нынешним летом игры чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила в четверг вещательная корпорация BBC .

По сведению информированного источника, осведомленного о планах подготовки к турниру в Глазго и Дублине, ситуация с болельщиками там "очень плохая", поскольку ирландское правительство и руководство Шотландии "придерживаются гораздо более жесткого подхода к COVID-19", чем власти других стран и регионов, где пройдут игры Евро-2020. В среду министр здравоохранения северного региона Великобритании Джин Фриман заявила, что участие в турнире "действительно играет большую роль" для Шотландии, однако возможность посещения фанатами матчей зависит от того, как "мы все будем соблюдать правила", а также от наличия вакцин от коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на этой неделе, что Лондон в случае необходимости может предложить УЕФА провести больше матчей Евро-2020. "Мы, в частности, принимаем полуфинальный и финальный матчи, и если он [союз] хочет провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому", - заверил премьер.

Как сообщалось ранее, УЕФА рассчитывает, что на матчах чемпионата Европы разрешенная заполняемость арен будет составлять не менее 50% от общей вместимости, и определится с форматом допуска зрителей на матчи турнира 7 апреля.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год вперед. Он состоится 11 июня - 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.