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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Вяльбе предвосхитила серебро российских лыжниц в эстафете, когда кормила лесных мышей

Президент Федерации лыжных гонок России выразила уверенность в том, что "страна знает своих героев и без флага"

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе в день женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе посетила уверенность в том, что россиянки завоют в гонке медаль. Об этом она рассказала журналистам после гонки.

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В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.

"Я знала, что девочки точно будут с медалью, с утра было предчувствие, когда кормила мышек. Я тут подкармливаю мышек, которых очень много в лесу, даю им сырочек", - рассказала Вяльбе.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF). На церемониях награждения в честь их побед должен исполняться гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Думаю, страна знает своих героев и без флага. Что мы можем сделать? Думаю, не надо на этом сильно заострять внимание. Мы русские, и все это знают", - заметила Вяльбе.

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