Юлия Ступак хочет принести колонку на церемонию награждения, чтобы она не была унылой

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак собирается принести музыкальную колонку на награждение серебряными медалями за второе место в эстафете 4х5 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, поскольку церемонии на турнире очень грустные. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Вместе со Ступак в составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. С завоеванием награды призеров сначала поздравляют на лыжном стадионе, медали вручают позже, во время специальной церемонии.

"Организаторам большой минус за то, что очень грустная атмосфера во время церемонии [на стадионе]. А дальше будет еще грустнее, поэтому, наверное, придем со своей колонкой или наушниками", - сказала Ступак, отметив, что на церемонии хотела бы включить композицию "Мама Люба".

Для российской женской команды эта медаль стала первой на турнире. "Было бешеное желание, была уверенность, что сегодня точно наш день. Я настраивалась только на медаль, вариантов не было", - сказала Ступак.

"У меня была такая злость, что я была готова делать максимум. Мы хотим этих медалей больше, чем кто-либо вокруг нас, потому что награды - подтверждение тому, что мы все делаем правильно, что наш тренировочный процесс более-менее нам подходит, все хорошо и мы заслуживаем этого".

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км, чемпионат мира завершится 7 марта.