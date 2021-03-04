Непряева благодарна Вяльбе за веру в завоевание медали на чемпионате мира после перелома

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и своего тренера Юрия Бородавко за веру в то, что перелом руки не помешает ей завоевать медаль чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки.

Вместе с Непряевой в составе российской команды в четверг выступали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. На турнире Непряева выступает с незалеченным переломом руки, который она получила в конце января, во время этапа Кубка мира в Фалуне.

"Когда только все это произошло в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду и призвал не распускать сопли, была Елена Валерьевна. Она сразу дала понять, что рассчитывает на меня, сказала, что я лечу на операцию, а после - сразу на сбор", - сказала Непряева.

"И Юрий Викторович, который оказал колоссальную поддержку, особенно в первые дни, когда я морально была подавлена", - добавила она.

Для российских лыжниц эта медаль стала первой на чемпионате мира, в программе соревнований еще одна гонка - марафон, который пройдет в субботу.