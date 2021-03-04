{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Непряева благодарна Вяльбе за веру в завоевание медали на чемпионате мира после перелома

Российская лыжница сломала руку в конце января
Наталья Непряева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и своего тренера Юрия Бородавко за веру в то, что перелом руки не помешает ей завоевать медаль чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки.

На эту тему
Врач заявила, что участие прооперированной лыжницы Непряевой в ЧМ уже является победой

Вместе с Непряевой в составе российской команды в четверг выступали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. На турнире Непряева выступает с незалеченным переломом руки, который она получила в конце января, во время этапа Кубка мира в Фалуне.

"Когда только все это произошло в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду и призвал не распускать сопли, была Елена Валерьевна. Она сразу дала понять, что рассчитывает на меня, сказала, что я лечу на операцию, а после - сразу на сбор", - сказала Непряева.

"И Юрий Викторович, который оказал колоссальную поддержку, особенно в первые дни, когда я морально была подавлена", - добавила она.

Для российских лыжниц эта медаль стала первой на чемпионате мира, в программе соревнований еще одна гонка - марафон, который пройдет в субботу.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
КХЛ
"Барыс" обыграл "Металлург" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Победу казахстанцам в овертайме принес Даррен Диц
Читать полностью