Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 марта. Определился состав сборной России на мужскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Шведки выиграли эстафетный зачет Кубка мира по биатлону после победы на этапе в Чехии

В гонке примут участие Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В нынешнем сезоне мужская сборная России в эстафетных гонках на этапах Кубка мира трижды становилась четвертой и один раз завоевала бронзовую медаль. Также на счету россиян третье место на чемпионате мира. В зачете эстафетных гонок сборная России идет на четвертом месте, набрав 182 очка, лидирует команда Норвегии (228).

Мужская эстафета пройдет 5 марта (17:20 мск). Этап в Нове-Место завершится 7 марта.