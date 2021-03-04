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Биатлон

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира

Первым на дистанцию выйдет Карим Халили

ТАСС, 4 марта. Определился состав сборной России на мужскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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В гонке примут участие Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В нынешнем сезоне мужская сборная России в эстафетных гонках на этапах Кубка мира трижды становилась четвертой и один раз завоевала бронзовую медаль. Также на счету россиян третье место на чемпионате мира. В зачете эстафетных гонок сборная России идет на четвертом месте, набрав 182 очка, лидирует команда Норвегии (228).

Мужская эстафета пройдет 5 марта (17:20 мск). Этап в Нове-Место завершится 7 марта.

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