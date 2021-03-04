Шведки выиграли эстафетный зачет Кубка мира по биатлону после победы на этапе в Чехии

ТАСС, 4 марта. Шведские биатлонистки стали победительницами эстафеты на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в чешском Нове-Место.

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Сборная Швеции в составе Моны Брурссон, Ханны Эберг, Линн Перссон и Эльвиры Эберг прошла дистанцию за 1 час 3 минуты 26,6 секунды, использовав шесть дополнительных патронов. Второй стала команда Белоруссии (отставание 1,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей - сборная Франции (+27,8; 1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов).

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой стала седьмой (+51,6; 0+11). Украинки финишировали четвертыми, но были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты.

Сборные Швеции и Германии набрали по 216 очков в эстафетном зачете Кубка мира после шестой, заключительной гонки в текущем сезоне. По дополнительным показателям команда Швеции опередила немок и стала обладателем малого хрустального глобуса. На третьем месте сборная Франции (204). Россиянки - шестые (182).

5 марта пройдет мужская эстафета. Этап в Нове-Место завершится 7 марта.